Главные новости:
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистнево не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом

116
В Похвистнево не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом

Сегодня, 22 января, в 10:40 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Первомайской. 

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горят надворные постройки на площади 80 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение подано 3 ствола «Б», в 10:59 - объявлена локализация пожара, в 11:09 - ликвидация открытого горения, в 12:15 - ликвидация последствий пожара.

Фото 

Теги: Пожар

Новости по теме
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
19 января 2026, 13:38
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Поступило сообщение о пожаре в селе Романовка на улице Советской. По прибытии огнеборцы установили, что горят дом и надворные постройки Происшествия
496
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
19 января 2026, 13:33
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 200 квадратных метров. Оперативно на тушение пожара поданы 3 ствола «Б», созданы два звена... Происшествия
481
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
18 января 2026, 14:11
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
Площадь пожара, как стало понятно из общения между сотрудниками МЧС, составила порядка десяти квадратных метров. Происшествия
804
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
294
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
398
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
377
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
369
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
377
