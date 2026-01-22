В Похвистнево не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом

Сегодня, 22 января, в 10:40 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Первомайской.

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горят надворные постройки на площади 80 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение подано 3 ствола «Б», в 10:59 - объявлена локализация пожара, в 11:09 - ликвидация открытого горения, в 12:15 - ликвидация последствий пожара.

Фото