Самарские предприниматели примут участие в межрегиональной бизнес-миссии в Иркутске

С 16 по 20 февраля делегация Самары отправится с бизнес-миссией в Иркутск. Предприятия малого и среднего предпринимательства получат возможность выйти на новые рынки сбыта своей продукции и услуг, установить контакты с потенциальными поставщиками и партнерами в Иркутской области, а также обменяться опытом успешных практик и управления бизнесом.



В программе запланирована «Биржа контактов» (B2B-переговоры) с руководителями и ключевыми специалистами ведущих компаний региона, что позволит обсудить конкретные возможности для сотрудничества. Полная программа на сегодняшний день в процессе формирования.



Для регистрации на участие в бизнес-миссии необходимо заполнить форму по ссылке: clck.ru/3RGRsF.

Фото: пресс-служба администрации Самары