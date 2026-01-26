Я нашел ошибку
Главные новости:
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-восстановительные работы в Куйбышевском районе продолжаются

213
Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до штатного режима.

«РКС-Самара» продолжают ремонтно-восстановительные работы в Куйбышевском районе на двух адресах: ул. 40 лет Пионерии/Калининградской и Пугачевском тракте. Там произошло промерзание наружных труб холодного водоснабжения. На местах, где проводится комплекс мероприятий по восстановлению штатного ХВС, сегодня побывали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань и глава администрации Куйбышевского района Алексей Пугачев.

Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до штатного режима. Параллельно готовится перекладка наружной водопроводной трубы методом ГНБ в грунт. ХВС есть, но в двух девятиэтажках в часы разбора возникают перебои с ресурсом.

На Пугачёвском тракте, 19 идёт монтаж временной схемы ХВС, чтобы запитать близлежащие дома на время перекладки. Сейчас водоснабжение уже восстановлено в шести зданиях, без воды пока остаются четыре жилых дома.

«Мы приносим жителям извинения за неудобства. Бригады на месте, все работают, все силы направлены на то, чтобы как можно скорее сделать перекладки наружных труб. Чтобы в будущем таких ситуаций в морозы не возникало», - подчеркнул главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

«Поддерживаем связь с жителями, в выходные организовали встречу с ними и главным инженером ресурсного предприятия. Рассказали, какие работы ведутся, озвучили примерные сроки. Подвоз воды организован по обоим адресам. Активисты и добровольцы района помогают доставить воду в квартиры к маломобильным гражданам», - рассказал глава администрации Куйбышевского района Алексей Пугачев.

С момента перехода сетей водоснабжения в зону ответственности РКС в 2022 году, в Куйбышевском районе переложено и модернизировано 4,5 км критически важных участков сетей водоснабжения диаметром от 100 до 600 мм. Кроме того, были модернизированы 6 станций подкачки с целью повышения надёжности подачи воды. После разрешения критической ситуации плановые работы по модернизации сетей ХВС в районе продолжатся: предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт, обновить запорную арматуру, чтобы повысить надёжность водоснабжения и избежать повторения ситуации в будущем. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

