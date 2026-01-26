«РКС-Самара»: ремонтно-восстановительные работы в Куйбышевском районе продолжаются

«РКС-Самара» продолжают ремонтно-восстановительные работы в Куйбышевском районе на двух адресах: ул. 40 лет Пионерии/Калининградской и Пугачевском тракте. Там произошло промерзание наружных труб холодного водоснабжения. На местах, где проводится комплекс мероприятий по восстановлению штатного ХВС, сегодня побывали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань и глава администрации Куйбышевского района Алексей Пугачев.

Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до штатного режима. Параллельно готовится перекладка наружной водопроводной трубы методом ГНБ в грунт. ХВС есть, но в двух девятиэтажках в часы разбора возникают перебои с ресурсом.

На Пугачёвском тракте, 19 идёт монтаж временной схемы ХВС, чтобы запитать близлежащие дома на время перекладки. Сейчас водоснабжение уже восстановлено в шести зданиях, без воды пока остаются четыре жилых дома.

«Мы приносим жителям извинения за неудобства. Бригады на месте, все работают, все силы направлены на то, чтобы как можно скорее сделать перекладки наружных труб. Чтобы в будущем таких ситуаций в морозы не возникало», - подчеркнул главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

«Поддерживаем связь с жителями, в выходные организовали встречу с ними и главным инженером ресурсного предприятия. Рассказали, какие работы ведутся, озвучили примерные сроки. Подвоз воды организован по обоим адресам. Активисты и добровольцы района помогают доставить воду в квартиры к маломобильным гражданам», - рассказал глава администрации Куйбышевского района Алексей Пугачев.

С момента перехода сетей водоснабжения в зону ответственности РКС в 2022 году, в Куйбышевском районе переложено и модернизировано 4,5 км критически важных участков сетей водоснабжения диаметром от 100 до 600 мм. Кроме того, были модернизированы 6 станций подкачки с целью повышения надёжности подачи воды. После разрешения критической ситуации плановые работы по модернизации сетей ХВС в районе продолжатся: предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт, обновить запорную арматуру, чтобы повысить надёжность водоснабжения и избежать повторения ситуации в будущем.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»