В регионе закупили 35 новых единиц спецтехники для вывоза ТКО

АО «Экология» приобрело 35 новых единиц спецтехники для вывоза ТКО.

Техника закуплена за счет средств регоператора при поддержке «Российского экологического оператора» и Правительства региона.

Это позволит регоператору расширить зоны собственного транспортирования и повысить качество услуг. В партии — мусоровозы, ломовозы, бункеровозы и мультилифты для разного типа накопителей.

Константин Киселев, замгендиректора АО «Экология»: «По тем территориям, где

уже работает наша техника, отмечается существенное снижение количества жалоб жителей на качество вывоза. Новая техника в Самаре уже выходит на линию. Также для оперативного реагирования рассматриваем возможность использования техники и муниципальных районах».

Фёдор Артемьев, водитель мусоровоза: «Машины качественные, даже в мороз запускаются без проблем».

Общий парк техники региона — 364 единицы. До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО