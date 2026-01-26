Я нашел ошибку
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
В регионе закупили 35 новых единиц спецтехники для вывоза ТКО

204
До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники.

АО «Экология» приобрело 35 новых единиц спецтехники для вывоза ТКО.

Техника закуплена за счет средств регоператора при поддержке «Российского экологического оператора» и Правительства региона.

Это позволит регоператору расширить зоны собственного транспортирования и повысить качество услуг. В партии — мусоровозы, ломовозы, бункеровозы и мультилифты для разного типа накопителей.

Константин Киселев, замгендиректора АО «Экология»: «По тем территориям, где
уже работает наша техника, отмечается существенное снижение количества жалоб жителей на качество вывоза. Новая техника в Самаре уже выходит на линию. Также для оперативного реагирования рассматриваем возможность использования техники и муниципальных районах».

Фёдор Артемьев, водитель мусоровоза: «Машины качественные, даже в мороз запускаются без проблем».

Общий парк техники региона — 364 единицы. До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото: пресс-служба минприроды СО

