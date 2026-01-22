Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 23 января: ночью -20, -22°С, днем -14, -16°С.
23 января в регионе без осадков, до -19°С
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Состояние автозимника на контроле дорожных служб: ежедневный мониторинг и оперативная работа техники.
Дорога «Шелехметь – Белые домики» продолжает работать в штатном режиме
Об этом 21 января сообщил музыкант Иван Вабищевич (Дядя Ваня), которого она продюсировала.
Умерла Инна Радаева - продюсер и редактор шоу «Голос»
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.
Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году

116
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.

В минприроды Самарской области рассказали про работу надзора и лесной охраны в 2025 году.

Штрафы:
К ответственности привлечено более 200 нарушителей.
Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей.
Из них более 500 тыс. рублей – за костры и посещение леса в период запрета.

Лесная охрана:
Совершено более 12 000 выездов по патрульным маршрутам.
Общая длина маршрутов более 58 тыс. км.
Объем незаконных рубок уменьшился на 74%.

Особые операции:
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев. Продолжается производство по уголовному делу о незаконной заготовке трёх сосен в декабре 2024 года.

Лесные пожары:
Достигли показателя нацпроекта «Экологическое благополучие» – площадь лесных пожаров сокращена в 10 раз, всего произошло 35 возгораний. Взыскано более 170 тыс. рублей на возмещение расходов по тушению пожаров прошлых лет.

«В 2025 году мы проанализировали ошибки, закупили оборудование и усилили профилактику. Основной причиной возгораний прошлого года был переход огня с сельхозземель, где фиксировался пал травы. Готовимся к новому пожароопасному сезону и активизируем профилактическую работу с фермерским сообществом при поддержке областного минсельхоза», — прокомментировал глава минприроды Артем Ефимов.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
12 января 2026, 17:57
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре. Общество
609
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.
06 января 2026, 11:39
В Самарской области полностью выполнен план лесовосстановления
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.     Экология
814
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
02 января 2026, 19:45
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Экология
848

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
191
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
544
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
460
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
430
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
404
Весь список