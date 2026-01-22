Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году

В минприроды Самарской области рассказали про работу надзора и лесной охраны в 2025 году.

Штрафы:

К ответственности привлечено более 200 нарушителей.

Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей.

Из них более 500 тыс. рублей – за костры и посещение леса в период запрета.

Лесная охрана:

Совершено более 12 000 выездов по патрульным маршрутам.

Общая длина маршрутов более 58 тыс. км.

Объем незаконных рубок уменьшился на 74%.

Особые операции:

В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев. Продолжается производство по уголовному делу о незаконной заготовке трёх сосен в декабре 2024 года.

Лесные пожары:

Достигли показателя нацпроекта «Экологическое благополучие» – площадь лесных пожаров сокращена в 10 раз, всего произошло 35 возгораний. Взыскано более 170 тыс. рублей на возмещение расходов по тушению пожаров прошлых лет.

«В 2025 году мы проанализировали ошибки, закупили оборудование и усилили профилактику. Основной причиной возгораний прошлого года был переход огня с сельхозземель, где фиксировался пал травы. Готовимся к новому пожароопасному сезону и активизируем профилактическую работу с фермерским сообществом при поддержке областного минсельхоза», — прокомментировал глава минприроды Артем Ефимов.

Фото: минприроды СО