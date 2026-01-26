Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ

Я нашел ошибку
Главные новости:
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ

216
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.

Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными. Кроме того, глава региона пообщался с врачами и студентами.

«Здесь сформирована уникальная связка образования, науки, медицины, технологий и инноваций», — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев посмотрел, какие направления сейчас особенно активно развиваются, какая помощь и поддержка нужна со стороны правительства, обсудил с ректором СамГМУ Александром Колсановым и главным врачом Клиник СамГМУ Николаем Измалковым ближайшие перспективы и планы развития Клиник СамГМУ и всего медуниверситета.

Руководителю области продемонстрировали работу ЧКВ-центра, рентгенхирургической операционной и реанимации, где оказывают помощь пациентам с инфарктом миокарда. А также комплекс чистых помещений для трансплантации клеток костного мозга.

«Будем совместно работать над расширением спектра оказываемых высокотехнологичных медицинских услуг по ауто— и аллогенной трансплантации клеток костного мозга, со своей стороны окажем необходимую поддержку», — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Далее профильные врачи показали губернатору работу «цифровой» операционной.

Большое внимание во время посещения губернатором Клиник СамГМУ было уделено непосредственно вопросам по развитию медуниверситета, поддержке студентов.

Отметим, что в прошлом году в СамГМУ создано 150 новых рабочих мест, высокотехнологичных — это в том числе IT-специалисты, инженерные специальности. Были введены стимулирующие выплаты: при своевременной защите кандидатской диссертации выплачивается одномоментно 250 тысяч рублей. Если защищается докторская — 500 тысяч рублей.

СамГМУ активно поддерживает талантливых студентов: за каждые 100 баллов, полученные на ЕГЭ, университет выплачивает по 50 тысяч рублей. Кроме того, высокобалльники в СамГМУ получают ежемесячную стипендию в размере 10 000 рублей в течение всего первого года обучения.

Ректор СамГМУ член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов отметил, что СамГМУ реализует целевую модель первого технологического медицинского университета: «Это предполагает разработку и вывод на рынок собственных технологий и продуктовых решений для практического здравоохранения. Все наши разработки в обязательном порядке апробируются на базе Клиник, где мы сегодня побывали».

Сейчас продукцию университета используют уже более чем в 80 регионах страны и 18 странах мира.

Подчеркнем, что образовательные программы СамГМУ трансформируются так, чтобы каждый выпускник не только мог успешно заниматься лечением и повышал доступность медицинской помощи, но и владел цифровыми и исследовательскими компетенциями. Как университет технологического лидерства, СамГМУ формирует технологическую элиту — инженеров, которые разрабатывает инновационные изделия для медицины будущего. Это гарантирует не только реализацию текущих проектов, но и непрерывное технологическое лидерство университета на перспективу.

Для этого здесь создана инновационная инфраструктура, действует стартап-центр, реализуются акселерационные программы, ведется поддержка студентов и сопровождение их идей и разработок на всех этапах. Благодаря этому студенты могут воплощать свои идеи в конкретные продукты.

«Очень важно, что мы получаем поддержку от федеральных министерств и, конечно, правительства Самарской области, которое поддерживает наши разработки, талантливых студентов и молодых специалистов, соинвестирует программы развития вуза», — сказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.

В завершении посещения Клиник СамГМУ губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами, на которой ответил на актуальные вопросы по самой разной тематике, все вопросы и предложения взяты в работу.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026, 18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.   Политика
199
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025, 19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения. Политика
2410
08 августа 2024, 17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей. Политика
3343
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
197
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
211
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2985
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
544
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
684
Весь список