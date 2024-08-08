Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа

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В четверг, 8 августа, состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и директора ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» Анны Федермессер.

Глава региона подчеркнул, что вопросы оказания помощи нуждающимся и особенно тем, кто не защищен, являются абсолютным приоритетом в работе областного Правительства. В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей.

«Программа социально-экономического развития, которую мы сейчас формируем в Самарской области основана на помощи каждому жителю региона. Большой раздел посвящен социальному развитию, – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к директору Центра. – Мы с вами ни раз обсуждали за последние несколько месяцев, что можно дополнительно сделать в Самаре для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся».

В рамках визита в Самарскую область Анна Федермессер посетила детское паллиативное отделение на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д.Середавина и филиал подразделения детского дома-интерната, где находятся тяжелобольные дети.

Напомним, первое детское паллиативное отделение было открыто в конце 2021 года по инициативе руководителя благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольге Шелест.

Говоря о реальных показателях качественной работы и «эффективности в паллиативе», директор Центра сделала акцент на отсутствии отказов от тяжело- и неизлечимо больных детей. По ее мнению, развитие паллиативной помощи способствует их снижению, а также дает семьям уверенность в возможности родить еще одного ребенка. Самарская область является одним из немногих регионов, где наблюдается такая положительная динамика.

Анна Федермессер подчеркнула передовой опыт региона в оказании паллиативной помощи, отметив наличие компетентных кадров.

«Самара – это центр экспертизы, центр компетенций. Здесь один из первых хосписов в стране – АНО «Самарский хоспис», который возглавляет Ольга Васильевна Осетрова. И это не просто эксперт, значимый для страны и рейтинга региона в профессиональной среде, это эксперт мирового уровня, человек, которого знают специалисты со всего мира».

История развития АНО «Самарский хоспис» начинается с 1998 года. На сегодняшний день в организации функционируют выездная служба, которая обслуживает единовременно 70 – 80 пациентов на дому, и стационарное отделение на 4 койки, где ежегодно получают лечение около 60 человек.

Ключевым вопросом встречи стало строительство паллиативного хосписа для взрослых.

В настоящее время регионе примерно один из 15 паллиативных пациентов нуждается в особом уходе, имеет труднокупируемую боль.

Новый хоспис позволит оказывать необходимую помощь большему количеству людей, создавать для них комфортные условия жизни, а также будет способствовать поддержке семей, в которых есть неизлечимые больные.

Вячеслав Федорищев заверил, что в ближайшие годы на территории Самарской области будет построен паллиативный хоспис для взрослых.

Анна Федермессер отметила, что в Самарской области выстраивается правильная модель: «Паллиативную помощь нигде в мире невозможно оказывать только за счет государственных средств. Это всегда соединение нескольких ведомств – Минздрава, «социалки» и некоммерческих организаций. И здесь это все интегрировано. На другую ступень в Самаре можно переходить, до которой многим регионам еще очень далеко».

Руководитель области акцентировал внимание на принятом решении: «Мы это зафиксируем в программе социально-экономического развития Самарской области. В ближайшие пять лет откроем взрослый хоспис с необходимым количеством коек».

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области /Иван Макеев