Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области

18 ноября 2025 19:57
115
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.

Сегодня, 18 ноября, в региональном правительстве прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Один из вопросов повестки – вакцинация против гриппа.

«Наша задача – обеспечить максимальную безопасность жителей. Обстановка ежедневно на контроле, при необходимости дополнительных шагов, возможности и ресурсы есть, все решения будем принимать оперативно», – сказал глава региона.

В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.

В регион была поставлена федеральная партия вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей – 1,6 млн доз. Кроме этого закупили около свыше 280 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета.

По итогам прошлой недели темп вакцинации составил 210 тысяч человек за неделю. В отношении групп риска и возможности неблагоприятного исхода привито 98% от плана вакцинации беременных женщин, это свыше 5390 женщин, и 399 тысяч детей. Это 99% от плана. Также 3476 тысяч лиц, подлежащих призыву на военную службу. И также проводится вакцинация лиц старшего трудоспособного возраста и пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Это порядка 78% от плана.

«С учетом темпов прошлой недели, в течение оставшихся двух недель мы вакцинируем все необходимые группы лиц и исполним наши плановые обязательства», – подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Глава региона поставил задачу профильному министерству подготовить комплекс мероприятий, обеспечивающих ускоренные темпы вакцинации и предусмотреть запас вакцины и необходимых лекарственных препаратов.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
08 августа 2024, 17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей. Политика
3219
05 июля 2024, 21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Здравоохранение
6209
19 февраля 2024, 14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
4924
В центре внимания
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
104
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
198
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
226
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
391
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
337
Весь список