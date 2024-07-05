Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве

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В министерстве здравоохранения Самарской области прошло совещание с общественными организациями по защите прав пациентов. В нем приняли участие представители 11 пациентских организаций, основная цель которых выстроить эффективные взаимоотношения в системе здравоохранения, направленные на качественное оказание помощи людям, страдающим тяжёлыми хроническими заболеваниями.



Для максимальной реализации этой цели руководитель ведомства Армен Бенян поручил обновить состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Самарской области, созданный в 2013 году.



«Основная цель Совета - консолидация усилий органов управления здравоохранением, медицинских работников и гражданского общества для поддержания и сохранения здоровья населения, особенно наиболее уязвимых групп – людей с ограниченными возможностями здоровья, пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями», - отметил Армен Бенян.



По итогам заседания специалисты приняли следующие решения:

- значительно расширить состав совета

- -включить в него максимальное количество пациентских организаций

- -пересмотреть положение о совете

- создать подкомиссии по решению наиболее острых вопросов по организации медицинской и лекарственной помощи

- провести следующее заседание через 2 недели.



Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, заместители председателя совета - член Общественной палаты Самарской области, директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова и советник по вопросам организации здравоохранения сопредседателя Всероссийского союза пациентов Ольга Песнева.

Фото: минздрав СО