В больнице Безенчука открыт дневной стационар медицинской реабилитации

В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение открылось 1 сентября 2026 года и стало новым направлением для больницы. Реабилитационную помощь здесь будут получать в том числе защитники, вернувшиеся со специальной военной операции.

В отделении проводится третий этап реабилитации. Работает в формате дневного стационара: пациенты приезжают на процедуры, находятся в отделении около трёх часов и возвращаются домой. Здесь оборудовано пять коек. Первые пациенты уже проходят курс, а в ближайшие дни состоится первая выписка.

Медицинская реабилитация проводится по четырём профилям. Первый — это пациенты после инсульта, операций на головном мозге и черепно-мозговых травм. Второй профиль — заболевания периферической нервной системы и травмы опорно-двигательного аппарата, включая эндопротезирование и сложные переломы. Третий — кардиопрофиль: инфаркты, операции на сердце, шунтирование, протезирование клапанов. Четвёртый профиль — реабилитация после перенесённого COVID-19.

Отделение оснащено современным оборудованием для физиотерапии, аппаратного массажа, лечебной физкультуры и тренажёрами — всё это благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, и поддержке главы региона Вячеслава Федорищева .

«С пациентами работает целая команда специалистов. Эрготерапевт, например, помогает человеку вернуться к обычной жизни: приспосабливаться к быту, жить со своим заболеванием в повседневности. Также с пациентами занимаются психолог, медицинские сёстры по реабилитации, массажу и ЛФК. Сейчас мы ищем логопеда — это направление тоже очень важно для наших пациентов», — рассказывает старшая медицинская сестра отделения Татьяна Мараховская.

Помещение для нового отделения было отремонтировано и созданы комфортные условия для пациентов.

Помощь в отделении будут получать жители пяти районов, в том числе Красноармейского, Приволжского, Хворостянского и Чапаевского. Уже с 21 сентября сюда направлены первые пациенты из Хворостянки.

Фото: минздрав СО