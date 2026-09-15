Скончался врач-анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Владимир Мяло

Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что на 79 году жизни скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Владимир Мяло.

Более 33-х своей жизни Владимир Михайлович посвятил Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, начав свою трудовую деятельности в сентябре 1984 года.

С ноября 1995 года Владимир Михайлович возглавлял отделение анестезиологии-реанимации акушерского корпуса, а с марта 1997 года — отделение анестезиологии-реанимации. Под его руководством отделение стало школой для многих молодых специалистов. Он был не просто руководителем — он был наставником, учителем, человеком, который щедро делился опытом и знаниями.

Прощание с Владимиром Михайловичем состоится 16 сентября в 10:50 в церкви Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы, расположенной на территории СОКБ им. В.Д. Середавина.