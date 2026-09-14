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СамГМУ и СГКБ №8 усилят сотрудничество в подготовке кадров и взаимодействии в научной и клинической сферах

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СГКБ № 8 является крупной клинической базой СамГМУ. Здесь работают 273 врача, функционируют два стационара на 555 коек, взрослая и детская поликлиники, женская консультация и ЦАОП.

Ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) член-корреспондент РАН Александр Колсанов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 8 (СГКБ №8). Совместно с главным врачом Сергеем Дергалем ректор СамГМУ познакомился с работой молодых специалистов под руководством опытных наставников, а также осмотрел отремонтированные отделения и Центр амбулаторной онкологической помощи.

СГКБ № 8 является крупной клинической базой СамГМУ. Здесь работают 273 врача, функционируют два стационара на 555 коек, взрослая и детская поликлиники, женская консультация и ЦАОП. Больница служит базой для кафедр факультетской хирургии, урологии, госпитальной хирургии и оториноларингологии СамГМУ, а также местом прохождения практики студентов и ординаторов.

Сергей Дергаль подчеркнул важность наставничества, отметив, что больница активно вносит свой вклад в подготовку молодых кадров: выделяет наставников, обучает молодых специалистов и становится для многих из них первым местом работы. По его словам, это важная часть общей системы непрерывной подготовки медицинских кадров, и коллектив больницы заинтересован в том, чтобы молодые врачи оставались в профессии и в родном регионе.

«Все тонкости общения с пациентом и нюансы лечения невозможно вместить в учебник. Поэтому так важно, когда рядом есть опытный человек, способный легко и понятно передать свои знания молодым коллегам, — это всегда очень ценно», — подчеркнул он.

Высокий уровень подготовки молодых специалистов СамГМУ отметила и и.о. заведующего отделением реанимации №2 Елена Геллер: «Я работаю около 30 лет и с каждым годом отмечаю значительное улучшение знаний и профессионализма выпускников. Они приходят подготовленными, адаптированными теоретически и практически, быстро втягиваются в рабочий процесс и могут оказывать помощь на первых этапах. Как правило, они уже заканчивают медсестринское дело, работают медбратьями и медсёстрами, опыт у них высокий, поэтому с ними просто и приятно взаимодействовать. К нам приходят в основном ординаторы по специальности анестезиология и реанимация, а также ординаторы других профилей: урологии, лор, терапевты».

В свою очередь врач-анестезиолог-реаниматолог Фарид Шарипов, выпускник ординатуры СамГМУ, поделился своими ощущениями: «Я уже три года работаю в этом коллективе, начинал медбратом, поэтому влиться было легко. Но наставник — это очень важно. В сложных случаях заведующая отделением Елена Геллер всегда помогает, подсказывает, направляет. Именно поддержка опытного специалиста позволяет быстрее освоить тонкости профессии». Он рассказал, что его работа сейчас состоит в интубации пациентов с острым нарушением дыхания, сердечно-лёгочной реанимации, инфузионной терапии, анестезии, спинальной анестезии, эндотрахеальном наркозе и ингаляционной анестезии. Фарид Шарипов отметил, что ему нравится помогать людям — ради этого он в свое время шел учиться в СамГМУ и в этом он видит смысл своей работы.

И.о. заведующей приёмным отделением №2 Ксения Негуляева, выпускник СамГМУ, рассказала, что влиться в работу стационара ей было довольно просто: ещё до окончания университета она работала здесь медицинской сестрой, и коллектив был ей хорошо знаком. При этом, по её словам, работа в приёмном отделении далеко не спокойная — это сложно и ответственно. Выручает атмосфера в коллективе: старшие коллеги всегда рядом, помогают и подсказывают. Она подчеркнула, что для начинающего доктора очень важно, когда есть человек, который поддержит и объяснит, как поступить в сложной ситуации. «Здесь такие люди есть, вне зависимости от времени суток и дня недели». Самым интересным в своей работе она считает дифференциальную диагностику — умение из множества диагнозов определить верный.

Молодые специалисты подчеркивали, что работа врачом – сложная и очень ответственная, потому что связана со спасением человеческих жизней. Поэтому раннее погружение в работу медицинского учреждения и знакомство с коллективом еще до начала работы по специальности, а также последующая работа при поддержке опытных наставников принципиально меняет качество адаптации. Без этого им, как недавним выпускникам, было бы тяжело работать на самых разных должностях. Со своей стороны Александр Колсанов отметил, что погружение студентов в практическую работу сейчас происходит уже с первых курсов, что сделает адаптацию будущих врачей еще более эффективной.

Отдельной темой обсуждения стало внедрение цифровых решений в диагностические процессы. Стороны обсудили перспективы использования технологий искусственного интеллекта в клинической практике. Университет, обладающий соответствующими компетенциями, готов оказать методическую поддержку, а больница, в свою очередь, рассмотрит возможность применения таких решений с учётом имеющегося оборудования и клинических задач. Коллеги договорились о совместной поэтапной проработке этого направления.

В ходе визита также обсуждались вопросы развития инфраструктуры больницы, в том числе состояние хирургического корпуса на ул. Мирной, 169.  

По итогам визита Александр Колсанов отметил созданные современные условия в стационаре, который был отремонтирован за счет средств регионального бюджета.  Он также высоко оценил организацию работы больницы и отметил позитивный настрой коллектива: «При поддержке губернатора и правительства Самарской области в учреждение было инвестировано более 200 млн рублей, отремонтированы отделения терапии, неврологии, гинекологии, реанимации. Коллектив заряжен на результат и на дальнейшее развитие учреждения. Современные условия и оборудование, позитивный настрой коллектива, довольные пациенты — всё это говорит о том, что учреждение активно развивается. Большинство врачей, с кем я пообщался здесь, — выпускники СамГМУ. В этом году семь ординаторов приступили к работе, десять обучаются в целевой ординатуре. Ребята хотят здесь работать, заключили договоры целевого обучения и видят перспективы». 

В заключении ректор отметил, что университет и дальше будет развивать сотрудничество с больницей совместно с Минздравом Самарской области и при поддержке руководства региона. Также он подчеркнул важность дальнейшего обновления стационарных отделений и медицинских учреждений региона.

 

Фото – пресс-служба СамГМУ  

Теги: Медицина Самара

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