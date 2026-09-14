Самарская область вошла в топ-10 по состоянию рынка труда

Самарская область вошла в десятку лучших субъектов страны по состоянию рынка труда по итогам рейтинга Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

При составлении рейтинга учитывалось восемь разных параметров, которые отражают текущее положение дел в том или ином регионе. Среди них - уровень зарплат, занятость, условия труда на рабочих местах и емкость рынка труда (общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места). Все данные сводились в единый показатель (от 1 до 100), который определял позицию региона в списке.

Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 97,57 и 93,26 соответственно. Самарская область в этом году заняла восьмое место среди регионов страны с показателем 80,70.

«Высокая позиция в рейтинге по состоянию рынка труда - это результат взаимодействия предприятий, организаций и органов власти региона. В настоящее время в Самарской области уровень занятости равен 62,4%. По этому показателю регион занимает 2 место с наибольшими значениями среди субъектов ПФО. В Самарской области широкие возможности для трудоустройства и профессиональной реализации, в Кадровых центрах «Работа России» всегда готовы помочь всем, кто ищет работу», - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Фото: департамент информационной политики СО