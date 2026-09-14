В Самаре завершила свою работу ежегодная выставка-продажа «Сделано в Самаре». В этом году в течение двух дней ее участниками были более 100 предприятий малого и среднего бизнеса, представлявших гастрономию, сувенирную продукцию, текстиль, изделия из дерева, кожи, металла и керамику.



На выставке гости могли приобрести сувениры, украшения, игрушки, дизайнерские изделия и продукцию локальных пищевых брендов. Особое внимание заслужила продукция для нужд спецоперации. ООО «Территория моды» представило кровоостанавливающий турникет «Змей» с храповым механизмом — разработку, которую тактические медики называют одной из самых удобных и надежных. Также площадка модного сообщества объединила работы 12 самарских дизайнеров.



«На выставке-ярмарке мы представили детскую верхнюю одежду, но также у нас есть женская коллекция. Свои изделия мы украшаем филейно гипюрной вышивкой — это особый самарский художественный прием. Еще один опыт у нас случился этим летом — мы создали костюмы для спектакля «Самара купеческая» в Самарском хореографическом училище, – поделилась дизайнер бренда «LAR-GO» Лариса Сомова. – В выставке-ярмарке «Сделано в Самаре» мы принимаем участие не первый раз и, уверена, не последний!»



Отдельно на площадке работала зона консультирования, где посетители и участники могли узнать о действующих в Самаре мерах поддержки малого и среднего бизнеса.



Выставка-ярмарка «Сделано в Самаре» организована администрацией города и Самарским бизнес-инкубатором при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба администрации Самары