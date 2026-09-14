Полицейские и общественники региона рассказали студентам об ответственности за незаконный оборот наркотиков

В Самарской области продолжаются мероприятия, направленные на профилактику наркопотребления и формирование у молодёжи осознанного отношения к собственному здоровью.

Так, в Чапаевске для студентов местного колледжа состоялся информационно‑профилактический семинар «Важно знать».

В ходе мероприятия сотрудники полиции и заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлия Дыминская провели с юношами и девушками разъяснительную беседу, посвящённую профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Полицейские акцентировали внимание студентов на тяжёлых социальных и медицинских последствиях употребления запрещённых веществ.

Кроме того, спикеры подробно осветили правовые последствия противоправных действий, рассказав об ответственности, предусмотренной законодательством за хранение и сбыт запрещённых веществ.

Важной частью встречи стала интерактивная викторина, посвящённая принципам здорового образа жизни. В игровой форме участники закрепили полученные знания и обсудили преимущества отказа от вредных привычек.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что подобные встречи позволяют выстраивать доверительный диалог с молодёжью, своевременно доносить важную правовую информацию и формировать у юношей и девушек устойчивые установки на законопослушное поведение и ведение здорового образа жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области