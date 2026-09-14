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Школьников региона научат распознавать приемы социальной инженерии и защищаться от кибермошенников

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С 14 сентября по 11 октября в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез» пройдёт урок на тему «Как мошенники придумывают истории для обмана?».

С 14 сентября по 11 октября в рамкахС 14 сентября по 11 октября в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез» пройдёт урок на тему «Как мошенники придумывают истории для обмана?». пройдёт урок на тему «Как мошенники придумывают истории для обмана?». Компания Яндекс во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, что такое претекстинг (вид мошенничества, при котором злоумышленник придумывает правдоподобную историю, чтобы выманить у человека личную информацию, деньги или заставить его совершить нужное преступникам действие) и как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников. Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдёт и взрослым – например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. 
Напомним, «Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности. Все ролики и материалы доступны на сайте проекта. 
Формат урока нового сезона всероссийского проекта «Цифровой ликбез» – короткий мультфильм. В нём на примере главного героя – рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль, школьники узнают, как мошенникам удаётся придумывать правдоподобные «легенды», какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы и как обезопасить себя от возможных угроз. Видеоряд сопровождают тифлокомментарии – короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.
«Кибермошенники нередко выбирают своей целью детей, рассчитывая на их неопытность и доверчивость. Цель нашего нового урока – научить детей мыслить самостоятельно, критически относиться к любой информации и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись и что бы ни говорили. На простых примерах мы объясняем школьникам, что ни на какие просьбы посторонних людей о срочной помощи нельзя реагировать незамедлительно – всегда нужно сначала сделать паузу и обратиться за советом к взрослому, которому ты доверяешь», – говорит Александр Каледа, директор по информационной безопасности в Яндексе.
«Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» поможет людям не просто узнать о распространенных схемах мошенничества, а научиться распознавать их по конкретным признакам и действовать без паники: остановить разговор, проверить информацию по официальному каналу, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды из СМС. Сегодня цифровая грамотность становится таким же базовым навыком безопасности, как умение закрыть дверь или проверить документы. В 2025 году в России зарегистрировали 663 тыс. киберпреступлений, а ущерб от действий злоумышленников составил 189,5 млрд рублей. Поэтому наша задача – дать школьникам понятный алгоритм, который поможет вовремя сказать мошеннику: «Стоп, я сначала проверю» и, возможно, научить этой механике своих родителей, бабушек и дедушек» – отмечает Юлия Горячкина, директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».
К мультфильму прилагаются методические материалы, которые упростят учителям подготовку к уроку, – презентация с фактами о претекстинге, интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце урока школьники смогут пройти тест, чтобы проверить и закрепить полученные знания. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к нему можно на сайте.

 

Теги: Самара

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