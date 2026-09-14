В Похвистневском районе осужден мужчина за незаконную переделку ружья в обрез и его сбыт

Похвистневская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).

Стороной обвинения представлены доказательства того, что в июле 2024 года мужчина случайно нашел одноствольное гладкоствольное ружье 1960 года выпуска и принес находку домой. С целью скрытого ношения он ножовкой по металлу отпилил часть ствола и приклад, кустарным способом изготовив из ружья огнестрельное оружие – обрез. После этого перевез оружие на свой земельный участок и спрятал его в поленнице с дровами.

В дальнейшем злоумышленник решил сбыть изготовленный обрез. В ходе оперативно-розыскного мероприятия он продал оружие сотруднику правоохранительных органов, выступавшему в роли закупщика, за 10 тысяч рублей, после чего был задержан с поличным.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.