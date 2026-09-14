Каждый пятый пожар в частном секторе заканчивается также пожаром у соседей — нередко с горящего дома огонь с порывами ветра перекидывается на расположенные рядом строения. При этом размер ущерба может быть катастрофическим: в каждом десятом случае имущество соседей — дом и хозяйственные постройки — сгорает дотла. Такую статистику предоставили эксперты Росгосстраха, проанализировав обращения клиентов компании по страховым случаям с жильем.

К сожалению, пожары в частном домостроении не редкость: в 2025 году доля сообщений по «огневым» рискам в общем объеме поданных в компанию заявлений по жилью превысила 23%. Сумма выплат по таким страховым случаям оказалась в 9,3 раза выше, чем, например, за имущественный ущерб из-за природных явлений.

«Пожар в частном секторе — это не просто «горит дом». Это катастрофа: строения, часто деревянные, стоят близко; спасти имущество практически невозможно из-за скорости распространения огня. Страшнее всего верховой пожар или сильный ветер: пламя перекидывается через 1-2 метра за 2-3 минуты. И вот уже собственники жилья подсчитывают убытки и решают, кто заплатит за ущерб. Если дома застрахованы, то владельцы полиса могут рассчитывать на страховое возмещение. При этом — по закону! — к страховой компании переходит право требования возмещения ущерба к виновнику пожара, — поясняет начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова. — Хорошее решение в таких случаях — страхование гражданской ответственности владельцев домов: стоит это недорого, но спасает от многих неприятностей».

Чтобы оградить своих клиентов от процедуры судебных исков и сохранить у соседей добрые отношения, риск гражданской ответственности на небольшую сумму Росгосстрах сразу включил в классический полис по страхованию домов. Это значит, что страховая компания сама возместит ущерб пострадавшей стороне.

«Росгосстрах уже более века обеспечивает финансовую защиту собственников жилья, всегда предлагая страхование по полному пакету рисков, включающему в том числе и гражданскую ответственность перед третьими лицами. Владельцам домов остается только скорректировать сумму», — отмечает Юлия Серова, поясняя, что даже без открытого огня при пожаре нередко деформируется отделка на соседних строениях — пластиковые элементы фасадов, в частности виниловый сайдинг, ПВХ-окна, особенно если такие строения расположены на 6 «дачных» сотках. Включенного по умолчанию в полис Росгосстраха лимита по гражданской ответственности как правило хватает для возмещения такого ущерба соседям. Но если рядом расположен добротный дом в виде терема с декоративными элементами и резными наличниками, то страховую сумму лучше увеличить: это разумная плата за спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Такое решение наверняка защитит клиента от внезапных многотысячных исков и сохранит уважительные отношения с соседями на долгие годы.