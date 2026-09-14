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В России планируют создать новую подотрасль сельского хозяйства для импортозамещения

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В России планируют создать новую подотрасль сельского хозяйства для импортозамещения

В России планируют создать новую сельскохозяйственную подотрасль для импортозамещения субтропических и тропических культур и официально закрепить правовой статус «чаепригодных земель».

Проект соответствующих предложений по внесению поправок в статьи 39.6 и 39.18 Земельного кодекса РФ уже обсудили 10 сентября на заседании комитета Торгово-промышленной палаты Краснодарского края по вопросам развития АПК при экспертном участии Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

В случае принятия поправок инвесторы смогут арендовать профильные угодья на 49 лет без торгов при наличии у сельхозтоваропроизводителя утвержденных показателей производственной программы и договора с органом местного самоуправления. Ожидается, что это позволит вернуть в оборот более 7 тыс. га земель в Сочи.

Разработка программы развития субтропического земледелия ведется совместно с краевым Минсельхозом и администрацией города-курорта. Как отметил руководитель АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов, документ направлен на сохранение уникальных участков, расширение выращивания субтропических и тропических культур для обеспечения продовольственной безопасности.

Во второй половине октября проект резолюции вынесут на расширенное заседание ТПП РФ. Этот документ предлагает изменить структуру растениеводства и официально добавить в нее новую подотрасль – «Чаеводство, выращивание субтропических, тропических, орехоплодных и эфиромасличных культур и питомниководство».

Для детальной проработки проекта в ТПП КК будет сформирована межведомственная экспертная группа, куда войдут и специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Главной задачей объединения станет комплексное научно-экспертное сопровождение инициативы на всех этапах: от агрохимического обследования почв и фитосанитарного контроля саженцев до итогового подтверждения безопасности готового урожая на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

– Развитие субтропического сельского хозяйства на территории Сочи – это шаг к импортозамещению и появлению на столах качественной и безопасной отечественной продукции, – подчеркнула директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

В качестве доказательной базы перспективности проекта эксперты представили результаты лабораторных испытаний экспериментальных партий сочинских бананов.

Напомним, сравнительные исследования с импортными фруктами из федеральных торговых сетей подтвердил существенное превосходство кубанских образцов по ряду микроэлементов. Уровень содержания калия в отечественных бананах достигает 3 900 мг/кг в ранней стадии спелости (зеленые плоды) и 4 200 мг/кг в стадии полной желтой спелости. Содержание магния составило 220–230 мг/кг против 138–176 мг/кг у зарубежной продукции. Кроме того, специалисты ЦОК АПК зафиксировали в отечественных плодах пониженное содержание простых сахаров.

 

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