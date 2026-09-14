Все муниципалитеты Самарской области присоединились к акции «Одна земля, одна судьба, одна сила». Выставки, встречи, концерты и творческие занятия, посвящённые Дню дружбы народов и Дню языков народов Российской Федерации, прошли при поддержке Правительства Самарской области и ФАДН России. Акция проходила с 7 по 12 сентября.

Важность укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей и вероисповеданий подчеркнул в своём обращении к жителям региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «На протяжении более чем тысячелетней истории Российского государства именно единение и сплочённость помогали нашей державе развиваться и преодолевать самые тяжёлые испытания. Уверен, наша сила - в монолитности общества, в сохранении духовных ценностей, исторической памяти, веры и обычаев наших предков», - отметил глава региона. Он напомнил, что эти задачи особенно актуальны в объявленный Президентом Владимиром Путиным Год единства народов России.

В Нефтегорской межпоселенческой библиотеке состоялась концертная программа «Голоса единства». Нефтегорский район - настоящий многонациональный дом, где в уважении и добрососедстве живут представители разных народов, бережно хранят свои традиции и делятся ими друг с другом. Гости праздника познакомились с творчеством фольклорного ансамбля «Горенка», детского ансамбля «Волюшка», мордовского «Эрзяночки», чувашского «Шанчак», татарского дуэта «Дуслык» и русского народного хора «Степные узоры».

В культурно-досуговом комплексе «Октябрьский» городского округа Октябрьск прошла театральная постановка «Секрет народных сказок», которую подготовила театральная студия «Сюжет» (режиссёр А. В. Трейзе). Узнавая знакомые и всеми любимые сказки, зрители смогли окунуться в волшебство.

В Сызранском районе для читателей Новозаборовской библиотеки состоялась литературная гостиная «Сказки народов Самарской области». Были прочитаны русская сказка «Белая уточка», татарская «Зилян», цыганская «Волшебное ружьё» и «Волга и Вазуза». Для школьников села Жемковка состоялась экскурсия «Тропинками малой Родины». Ребята погрузились в историю родного края, познакомились с уникальным проектом «Сызранский уезд: от А до Я», который помогает сохранить и рассказать о прошлом родного края.

В Хворостянском районе прошёл районный фестиваль «100 шагов по родному краю». Участников приветствовала председатель комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской Губернской Думы Елена Крылова, которая также посетила интерактивные площадки фестиваля.

В Богатовском районе в Ивановском РДК школьники своими руками смастерили особенные подарки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, - обереги «куклы-подорожницы». Эти традиционные славянские куклы, призванные оберегать от невзгод, станут для воинов символом незримой поддержки. «Подорожницы» помогут перенести разлуку, напомнят о родном доме и всенародной любви, согреют душу и укрепят боевой дух, давая почувствовать, что они не одни.

В рамках Дня языков народов России для школьников села Камышла прошла встреча с учителем татарского языка и литературы Рамзией Салаховой. Она долгие годы преподавала татарский язык и литературу в школе. Ветеран Рамзия Мирзаевна подчеркнула, что учитель татарского языка не только развивает навыки чтения, письма, говорения и понимания, но и способствует изучению и пониманию культурных традиций, их популяризации, воспитанию у молодого поколения уважения и интереса к своей идентичности и истории.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.