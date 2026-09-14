В Самаре состоятся «Большие гастроли» Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра

С 18 по 19 сентября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского драматического театра «Самарская площадь» пройдут показы спектаклей «Покровские ворота» и «Тайна золотого ключика».
«Волгоградский музыкально-драматический казачий театр — неоднократный участник проекта «Большие гастроли». Коллектив гордится возможностью представить театральное искусство Волгоградского региона в городе, который по праву считается одной из культурных столиц Поволжья», — отметил директор театра Андрей Зуев.
Самара славится своими театральными традициями: здесь соседствуют прославленные коллективы с вековой историей и смелые экспериментальные площадки. Волгоградские артисты рады возможности показать свое искусство самарскому зрителю и стать частью живого межрегионального диалога.
«Покровские ворота»
Жанр - романтическая комедия
Автор – Леонид Зорин
Режиссёр-постановщик и сценограф — Олег Скивко
Художник по костюмам — Марина Евдоченкова
Хореограф — Анжелика Абакумова
Весна, Москва, 50-е годы, коммунальная квартира. Молодой и весёлый аспирант живёт у своей тёти, учится в университете и крутит многочисленные романы. Его соседями являются артист Мосэстрады — человек большого таланта и кипучей энергии; литератор — неприспособленный к жизни умный и чудаковатый интеллигент; его бывшая жена — дама властная и волевая, уверенная в том, что её миссия на этой планете — опекать и всячески оберегать близких ей мужчин; её новый муж — добрый и неконфликтный мастер «золотые руки». Они женятся и разводятся, любят и ревнуют, ссорятся и мирятся, вовлекая в круговорот событий своих друзей, возлюбленных и окружающих, из-за чего возникает множество комичных ситуаций.
Спектакль, наполненный юмором и музыкой, трогательно и иронично раскрывает важность дружбы, любви и семейных отношений в жизни человека.
Действующие лица и исполнители:
Алиса Витальевна — Ольга Халисова
Аркадий Варламович Велюров — Андрей Григорьев
Костик Ромин — Александр Рыжманов
Лев Евгеньевич Хоботов — Александр Кривич
Людочка — Кристина Гладкова (Чернышева)
Света — Владислава Суханова
Савва Игнатьевич Ефимов — Евгений Степанов
Маргарита Павловна — Ольга Червакова
Алевтина — Лолита Сафарова
Леонтий Минаевич, Глеб Николаевич, от автора — Владислав Душин
Возрастное ограничение 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут с антрактом
«Тайна золотого ключика»
Жанр – музыкальная сказка
Автор – Алексей Толстой
Режиссёр-постановщик и сценограф — Олег Скивко
Художник по костюмам — Татьяна Колесникова
Хореограф — Анжелика Абакумова
Удивительная история озорного и непоседливого Буратино и его друзей, которые противостоят Карабасу Барабасу, лисе Алисе и коту Базилио, разгадывают тайну золотого ключика и находят потайную дверцу, наполнена магией и чудесами. Она непременно увлечет и детей, и взрослых зрителей, ведь они вместе с героями будут учиться ценить дружбу, верить в добро, радоваться, петь и веселиться!
Великолепная музыка, яркие костюмы, зажигательные танцы и искромётные диалоги подарят незабываемые впечатления.
Спектакль – настоящий праздник для всей семьи с захватывающим путешествием в страну фантазий, где каждый найдет свой золотой ключик к счастью!
Действующие лица и исполнители:
Буратино – Александр Кривич
Папа Карло – Игорь Новоселов
Сверчок, Черепаха Тортила – Анна Мирошникова
Лиса Алиса – Мария Мирошина, Владислава Суханова
Кот Базилио – Андрей Григорьев, Александр Рыжманов
Мальвина – Кристина Гладкова
Пьеро – Сергей Ячменев
Карабас Барабас – Евгений Степанов
Дуремар – Дмитрий Березин
Арлекин, хозяин харчевни, полицейский – Владислав Душин
Пудель Артемон – Никита Патраков
Возрастное ограничение 6+
Продолжительность 55 минут (без антракта)
Фото: драмтеатр "Самарская площадь"