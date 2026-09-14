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В Самаре состоятся «Большие гастроли» Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра

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С 18 по 19 сентября на сцене Самарского драмтеатра «Самарская площадь» пройдут показы спектаклей «Покровские ворота» и «Тайна золотого ключика».

С 18 по 19 сентября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского драматического театра «Самарская площадь» пройдут показы спектаклей «Покровские ворота» и «Тайна золотого ключика».

«Волгоградский музыкально-драматический казачий театр — неоднократный участник проекта «Большие гастроли». Коллектив гордится возможностью представить театральное искусство Волгоградского региона в городе, который по праву считается одной из культурных столиц Поволжья», — отметил директор театра Андрей Зуев.

Самара славится своими театральными традициями: здесь соседствуют прославленные коллективы с вековой историей и смелые экспериментальные площадки. Волгоградские артисты рады возможности показать свое искусство самарскому зрителю и стать частью живого межрегионального диалога.

«Покровские ворота»

Жанр - романтическая комедия

Автор – Леонид Зорин

Режиссёр-постановщик и сценограф — Олег Скивко

Художник по костюмам — Марина Евдоченкова

Хореограф — Анжелика Абакумова

Весна, Москва, 50-е годы, коммунальная квартира. Молодой и весёлый аспирант живёт у своей тёти, учится в университете и крутит многочисленные романы. Его соседями являются артист Мосэстрады — человек большого таланта и кипучей энергии; литератор — неприспособленный к жизни умный и чудаковатый интеллигент; его бывшая жена — дама властная и волевая, уверенная в том, что её миссия на этой планете — опекать и всячески оберегать близких ей мужчин; её новый муж — добрый и неконфликтный мастер «золотые руки». Они женятся и разводятся, любят и ревнуют, ссорятся и мирятся, вовлекая в круговорот событий своих друзей, возлюбленных и окружающих, из-за чего возникает множество комичных ситуаций.

Спектакль, наполненный юмором и музыкой, трогательно и иронично раскрывает важность дружбы, любви и семейных отношений в жизни человека.

Действующие лица и исполнители:

Алиса Витальевна — Ольга Халисова

Аркадий Варламович Велюров — Андрей Григорьев

Костик Ромин — Александр Рыжманов

Лев Евгеньевич Хоботов — Александр Кривич

Людочка — Кристина Гладкова (Чернышева)

Света — Владислава Суханова

Савва Игнатьевич Ефимов — Евгений Степанов

Маргарита Павловна — Ольга Червакова

Алевтина — Лолита Сафарова

Леонтий Минаевич, Глеб Николаевич, от автора — Владислав Душин

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность 2 часа 15 минут с антрактом

«Тайна золотого ключика»

Жанр – музыкальная сказка

Автор – Алексей Толстой

Режиссёр-постановщик и сценограф — Олег Скивко

Художник по костюмам — Татьяна Колесникова

Хореограф — Анжелика Абакумова

Удивительная история озорного и непоседливого Буратино и его друзей, которые противостоят Карабасу Барабасу, лисе Алисе и коту Базилио, разгадывают тайну золотого ключика и находят потайную дверцу, наполнена магией и чудесами. Она непременно увлечет и детей, и взрослых зрителей, ведь они вместе с героями будут учиться ценить дружбу, верить в добро, радоваться, петь и веселиться!

Великолепная музыка, яркие костюмы, зажигательные танцы и искромётные диалоги подарят незабываемые впечатления.

Спектакль – настоящий праздник для всей семьи с захватывающим путешествием в страну фантазий, где каждый найдет свой золотой ключик к счастью!

Действующие лица и исполнители:

Буратино – Александр Кривич

Папа Карло – Игорь Новоселов

Сверчок, Черепаха Тортила – Анна Мирошникова

Лиса Алиса – Мария Мирошина, Владислава Суханова

Кот Базилио – Андрей Григорьев, Александр Рыжманов

Мальвина – Кристина Гладкова

Пьеро – Сергей Ячменев

Карабас Барабас – Евгений Степанов

Дуремар – Дмитрий Березин

Арлекин, хозяин харчевни, полицейский – Владислав Душин

Пудель Артемон – Никита Патраков

Возрастное ограничение 6+

Продолжительность 55 минут (без антракта)

 

Фото:   драмтеатр "Самарская площадь"

Теги: Самара

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