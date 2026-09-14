14 сентября в Самаре стартует XIX Международный кинофестиваль «Соль земли»

Фестиваль пройдет с 14 по 18 сентября при поддержке Правительства Самарской области, администрации города и партнеров.

В этом году организаторы получили более 500 заявок от авторов документального кино из России, Кыргызстана, Беларуси, Сербии и Республики Сербской, Армении, Казахстана, Узбекистана, Греции и Франции.

Автору лучшего фильма вручат золотую статуэтку Архангела Михаила — духовного покровителя всех, кто борется со злом вокруг и внутри себя, и символа фестиваля. За лучшую операторскую работу вручат серебряную статуэтку, а за лучший фильм в каждой из пяти номинаций — бронзовую. Также предусмотрены специальные призы.

Подробности о программе и расписании — на официальном сайте: solzemli-samara.ru