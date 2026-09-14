В Шигонском районе суд взыскал с виновника ДТП расходы за санавиацию

Прокуратура Шигонского района Самарской области направила в суд исковое заявление о взыскании с виновника дорожно-транспортного происшествия расходов на санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего.

Установлено, что в марте 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения на автодороге Сызрань – Шигоны – Волжский Утес, в результате чего произошло столкновение автомобилей. Одному из участников аварии был причинен тяжкий вред здоровью.

В последующем в связи с необходимостью проведения сложной операции пострадавший был экстренно переведен из районной больницы в специализированное медицинское учреждение областного центра. Эвакуация осуществлялась авиационным транспортом, оплата полета произведена за счет средств регионального бюджета, поскольку данный вид услуги не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования.

В отношении виновника ДТП вынесен обвинительный приговор.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с водителя расходов на перемещение пострадавшего в общем размере свыше 470 тыс. рублей.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

После вступления судебного постановления в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.