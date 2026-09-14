10 000 жителей Самарской области стали участниками соревнований «Высший класс!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
4,5 кубометра мусора вывезли с территории сквера «Солнечная поляна», который расположен вдоль улицы Ново-Садовой в Самаре после субботника
В Самарском сквере «Солнечная поляна» состоялась осенняя экологическая акция
14 сентября в поселке Сургут произошел съезд с дороги автомобиля Foton Aumark. В ДТП пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован.
Сегодня в Сергиевском районе произошло ДТП с пострадавшим
Директор Департамента культурных проектов Корпорации «Синергия» Оксана Хитрова поделилась информацией о ярмарке «Арт Россия».
Ирина Калягина встретилась с представителями Корпорации «Синергия»
С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания».
В СОУНБ  15 сентября откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»
Все муниципалитеты Самарской области присоединились к акции «Одна земля, одна судьба, одна сила». 
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Юбилейный вечер, посвященный 25-летию со дня открытия Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова, прошёл в КЦ «Автоград».
В КЦ «Автоград» прошел вечер, посвященный 25-летию со дня открытия Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова 
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.26
-0.09
EUR 97.87
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

10 000 жителей Самарской области стали участниками соревнований «Высший класс!»

282
10 000 жителей Самарской области стали участниками соревнований «Высший класс!»

13 сентября в Самаре состоялся финальный этап областных соревнований среди родителей школьников «Высший класс!». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Детский спорт» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

 

Победителями и призерами стали команды:

 

футбол

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный
ГБОУ СОШ №5, Сызрань
ГБОУ СОШ «ОЦ», Челно-Вершины

 

волейбол

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город», Придорожный, Волжский район
МБОУ Школа №7, Самара
СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный

 

баскетбол

МБОУ Школа №148, Самара
СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный
ГБОУ СОШ, Волжский, Красноярский район

 

чир спорт

МБОУ Школа №26, Самара
МБОУ Школа №68, Самара
ГБОУ СОШ №8, Отрадный

Всего участниками соревнований «Высший класс!» в этом сезоне стали команды из 620 школ Самарской области - около 10 000 человек. Финалистами стали 388 человек в составе 39 команд.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
14 сентября 2026  19:39
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
4
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
14 сентября 2026  17:14
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
190
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
13 сентября 2026  10:56
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
844
Сегодня, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, продолжая работу в Сызрани, встретился с сотрудниками управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс
12 сентября 2026  20:17
Вячеслав Федорищев вручил награды спасателям Сызрани
1242
В одном из районов Тольятти из-за беспилотников повреждено остекление нескольких квартир
12 сентября 2026  12:23
В одном из районов Тольятти из-за беспилотников повреждено остекление нескольких квартир
1112
Весь список