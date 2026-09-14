10 000 жителей Самарской области стали участниками соревнований «Высший класс!»

13 сентября в Самаре состоялся финальный этап областных соревнований среди родителей школьников «Высший класс!». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Детский спорт» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».
Победителями и призерами стали команды:
футбол
СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный
ГБОУ СОШ №5, Сызрань
ГБОУ СОШ «ОЦ», Челно-Вершины
волейбол
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город», Придорожный, Волжский район
МБОУ Школа №7, Самара
СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный
баскетбол
МБОУ Школа №148, Самара
СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный
ГБОУ СОШ, Волжский, Красноярский район
чир спорт
МБОУ Школа №26, Самара
МБОУ Школа №68, Самара
ГБОУ СОШ №8, Отрадный
Всего участниками соревнований «Высший класс!» в этом сезоне стали команды из 620 школ Самарской области - около 10 000 человек. Финалистами стали 388 человек в составе 39 команд.