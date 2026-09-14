10 000 жителей Самарской области стали участниками соревнований «Высший класс!»

13 сентября в Самаре состоялся финальный этап областных соревнований среди родителей школьников «Высший класс!». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Детский спорт» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Победителями и призерами стали команды:

футбол

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный

ГБОУ СОШ №5, Сызрань

ГБОУ СОШ «ОЦ», Челно-Вершины

волейбол

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город», Придорожный, Волжский район

МБОУ Школа №7, Самара

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный

баскетбол

МБОУ Школа №148, Самара

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», Отрадный

ГБОУ СОШ, Волжский, Красноярский район

чир спорт

МБОУ Школа №26, Самара

МБОУ Школа №68, Самара

ГБОУ СОШ №8, Отрадный

Всего участниками соревнований «Высший класс!» в этом сезоне стали команды из 620 школ Самарской области - около 10 000 человек. Финалистами стали 388 человек в составе 39 команд.