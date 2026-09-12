Выставка продажа «Сделано в Самаре» к 440-летию города работает на набережной

12 сентября на набережной Волги в Самаре начала свою работу ежегодная выставка-продажа «Сделано в Самаре» — совместный проект администрации города и Самарского бизнес-инкубатора. В этом году выставка приурочена к 440-летию города и объединяет порядка 40 представителей малого и среднего бизнеса.



Гости выставки-продажи могут познакомиться с продукцией локальных брендов, от продуктов питания до одежды, а также приобрести сувениры, изделия из дерева, кожи и металла, украшения, игрушки и дизайнерские произведения современного искусства. Например, кондитерская фабрика «МИР» представляет традиционные помадку и фрукты в шоколаде, семейная мастерская Немноновых — деревянные игрушки и украшения, семейная мастерская МарьяКа — вещи из натуральной кожи с объемным художественным тиснением, а студия «РОД» — авторскую керамику ручной работы. ООО «Территория моды» среди своей продукции демонстрирует гостям кровоостанавливающий турникет «Змей».



«С первых дней специальной военной операции мы активно включились к помощи подразделениям российской армии и разработали уникальный кровоостанавливающий турникет с храповым механизмом «Змей». Сегодня он признан многими тактическими медиками лучшим по удобству и надежности. Для нас большая честь представить эту разработку на выставке «Сделано в Самаре» к ее 440-летию и напомнить, как важен вклад каждого предприятия в общее дело», – поделились руководители ООО «Территория моды» — член Союза дизайнеров России Мария Казак и руководитель комитета по легкой промышленности при ТПП Самарской области Виталий Сылка.



Еще один участник — команда «Свои на Волге», которая в 2025 году получила премию «Самарское гостеприимство» и дважды была удостоена звания «Лучшего экскурсионного бюро». На выставке команда представляет коллекцию одежды, посвященную истории и атмосфере родного края.



«Уже 13 лет наша команда проводит арт экскурсии по городу, организует мастер классы и другие события — все, что помогает открыть Самару с новой стороны и по настоящему в нее влюбиться. Мы убеждены, что у такого самобытного города и такой красивой реки, как Волга, обязательно должен быть свой мерч — не просто одежда, а способ носить с собой частичку самарского духа», – рассказал руководитель команды «Свои на Волге» Александр Андросов.



Выставка-продажа «Сделано в Самаре» будет работать в воскресенье, 13 сентября, с 10:00 до 18:00. Вход свободный.



В праздничные выходные жителей и гостей Самары также ждут на киномарафоне «Снято в Самаре» в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной и в городских музеях, основные экспозиции в которых завтра будут доступны для бесплатного посещения.

Фото: пресс-служба администрации Самары