Сстартовало народное голосование за «Лучшего по профессии»

Поддержите Самарскую область в голосовании за «Лучшего по профессии».

С 10 сентября стартовало народное голосование за видеоролики участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». В этом году в спецноминации «Второй старт» принимают участие ветераны специальной военной операции. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры».

«1-2 октября участники из самых разных регионов России приедут в Самарскую область на федеральный этап конкурса, однако первые соревнования начинаются уже сейчас, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Каждый участник подготовил видеоролик о своем пути построения карьеры после участия в СВО - «Путь бойца», чтобы рассказать о своем опыте».

Самарскую область представляет Павел Веткин - персональный тренер, индивидуальный предприниматель. В своем ролике он рассказал о возвращении к спортивной деятельности после участия в СВО и полученного ранения.

Ознакомиться с историей 61 конкурсанта и отдать свой голос может каждый до 24 сентября по ссылке: https://2s.vcot.info .

Поддержите участника из Самарской области!