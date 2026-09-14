В КЦ «Автоград» прошел вечер, посвященный 25-летию со дня открытия Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова 

В торжественной части сотрудников и ветеранов учреждения поздравили официальные лица. Со сцены прозвучали факты из истории музея, музыкальными и театральными номерами поздравили творческие коллективы города.

В заключение вечера, настоящий праздник подарил собравшимся заслуженный артист Российской Федерации певец Владислав Косарев, выступив в сопровождении оркестра русских народных инструментов Тольяттинской филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина.

На мероприятии была представлена выставка, посвящённая истории учреждения, играл военный оркестр войсковой части №21208. Вечер посетил и один из основателей Технического музея АО «АвтоВАЗ» Сергей Прохоров. Многим также запомнилось выступление Юрия Целикова.

"Это был вечер встречи давних друзей: ветеранов музея и нынешних сотрудников, заводчан, принимавших непосредственное участие в его создании, и многолетних партнёров, делающих работу Парка ярче, насыщенней", - поделились организаторы вечера.

Фото: минкульт СО