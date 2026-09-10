В Тольятти спасатели провели урок безопасности для школьников

10 сентября спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти провели в школе №33 урок безопасности для учащихся 5-8 классов.

Спасатели объяснили, как действовать в чрезвычайных обстоятельствах и оказывать первую помощь. Урок также помог ребятам понять, что в сложных ситуациях им всегда придут на помощь профессионалы, которые любят своё дело и обладают необходимыми навыками и оборудованием.

Занятия с учениками проводилось с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения и основам безопасного поведения в различных ситуациях.

Спасатели рассказали о действиях при пожаре в помещении. Как правильно оказывать первую помощь пострадавшему.

С наступлением осени были затронуты опасности тонкого льда на водных объектах. В конце урока спасатели ответили на вопросы учащихся по теме занятия.

Такие уроки важны, так как они помогают формировать у детей навыки безопасного поведения и уверенности в сложных ситуациях, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО