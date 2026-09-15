Футболисты региона стали победителями и призерами соревнований «Стальная воля»

Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.
Впервые в рамках «Стальной воли» Паралимпийский комитет России провел международные матчи по футболу ампутантов среди ветеранов боевых действий. В них приняли участие сборные России, Египта, Камеруна и Центральноафриканской Республики. Также были разыграны турниры по семи разновидностям адаптивного футбола. Самарскую область на соревнованиях представили игроки спортивного клуба «Крылья Мечты», в том числе ветераны СВО. Наши команды стали победителями и призерами в нескольких дисциплинах:
футбол на электроколясках - золото
футбол глухих (мужчины)
футбол глухих (юноши) - серебро
футбол ЛИН (юноши) - бронза
Индивидуальные награды получили:
Максим Федоров - лучший игрок в футболе на электроколясках
Родион Шаламов - лучший игрок в футболе глухих (мужчины)
Виталий Гражданкин - лучший вратарь и лучший игрок в футболе ампутантов
Сергей Доркичев - лучший тренер
Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Спорт России» при поддержке Российского спортивного фонда.
Фото: минспорта СО