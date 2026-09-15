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Футболисты региона стали победителями и призерами соревнований «Стальная воля»

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Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.

Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.

Впервые в рамках «Стальной воли» Паралимпийский комитет России провел международные матчи по футболу ампутантов среди ветеранов боевых действий. В них приняли участие сборные России, Египта, Камеруна и Центральноафриканской Республики. Также были разыграны турниры по семи разновидностям адаптивного футбола. Самарскую область на соревнованиях представили игроки спортивного клуба «Крылья Мечты», в том числе ветераны СВО. Наши команды стали победителями и призерами в нескольких дисциплинах:

футбол на электроколясках - золото

футбол глухих (мужчины)

футбол глухих (юноши) - серебро

футбол ЛИН (юноши) - бронза

Индивидуальные награды получили:

 Максим Федоров - лучший игрок в футболе на электроколясках

 Родион Шаламов - лучший игрок в футболе глухих (мужчины)

 Виталий Гражданкин - лучший вратарь и лучший игрок в футболе ампутантов

 Сергей Доркичев - лучший тренер

Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Спорт России» при поддержке Российского спортивного фонда.

 

Фото: минспорта СО

Теги: Самара

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