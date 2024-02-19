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Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей

19 февраля 2024 14:44
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Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.

В понедельник, 19 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял решение о единовременной выплате всем медицинским работникам Самарской области – в дополнение к тем мерам поддержки, которые утверждены Президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.

Губернатор напомнил, что буквально несколько дней назад были приняты важнейшие решения по поддержке отрасли здравоохранения. Глава государства продлил программу модернизации первичного звена здравоохранения. «Это значит, что в регионах страны и в нашей Самарской области продолжится работа по обновлению поликлиник, сельских подразделений, оснащению новым автотранспортом и современным оборудованием, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Напомню, что программа модернизации первичного звена впервые в стране была апробирована здесь, на территории Самарской области. Именно нам Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко доверил эту работу. И успешный опыт региона затем тиражировался по всей стране, была сформирована федеральная программа».

Также Президентом принято решение о запуске еще одного проекта по развитию современных технологий здравоохранения. Вырастет и финансирование научных разработок, что, безусловно, также важно и для Самарской области, которая обладает колоссальным научным потенциалом.

И самое главное, Владимиром Путиным приняты важнейшие решения о дополнительной поддержке специалистов отрасли. Это и введение новой меры поддержки для медицинских работников в малых населенных пунктах, и повышение заработной платы. С 1 апреля будет повышена до 50% их окладная часть заработной платы, с сохранением дополнительных выплат. Кроме того, с 1 марта текущего года Президент поручил повысить размер выплат для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах.

Решением главы государства в городах, где живет от 50 до 100 тыс. человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал – 13 тыс. В населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно: 50 тыс. рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тыс. – медицинские работники среднего звена.

Не отстает в своей работе и регион. «Целый ряд работ по капитальному ремонту, введению новых объектов здравоохранения, дооснащению больниц и поликлиник мы опережающими решениями обеспечиваем финансирование из регионального бюджета», – подчеркнул губернатор.

Руководитель области добавил, что регион по итогам прошлого года показал достойные результаты по развитию отрасли и поблагодарил всех медиков за работу, отметив, что «достойные результаты достойны благодарности».

«Чтобы благодарность была более ощутима, хочу вам сказать, что мною принято решение о дополнительном поощрении. С учетом достижений региональной системы здравоохранения, успешного исполнения национального проекта «Здравоохранение» мы осуществим единовременные выплаты всем работникам медицинских учреждений по итогам года. Суммы выплат составят: для врачей – 40 000 рублей, для средних медицинских работников – 20 000 рублей и для остальных сотрудников – 10 000 рублей, и это с учетом уплаты налогов, – заявил Дмитрий Азаров. – Надеюсь, это будет уважительной благодарностью за труд и высокое служение врачей, медсестер, водителей – всех, кто помогает в организации системы здравоохранения. Очень надеюсь, что это будет стимулировать на более эффективную работу, повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи».

О таком решении губернатора главные врачи лечебных учреждений региона отозвались с благодарностью. «Я не понаслышке знаю о кадровой ситуации, которая сложилась в сельских территориях и малых городах. Поэтому мы с большой надеждой и благодарностью принимаем новости о новых мерах поддержки и повышении зарплат медработников. Мы видим ту поддержку, которую оказывает Президент Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации, губернатор Самарской области. В свою очередь, мы будем работать во благо здоровья наших жителей», – отметила главный врач Сызранской центральной городской и районной больницы Вера Лиходедова.

«Такие существенные выплаты в наше время накладывают дополнительную ответственность на врачей. Кроме того, они будут способствовать привлечению кадров. И президентские выплаты, и губернаторские выплаты по итогам 2023 года – это очень важно. Думаю, что медицинское сообщество это оценит в полной мере», – добавила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.

«Работа, которую проводят медицинские сотрудники, высоко оценена. Принятые решения обязывают к оказанию более качественной медицинской помощи. То, что нас слышат, видят, и то, что губернатор принял решение о дополнительном поощрении медицинских работников, еще раз подчеркивает важность дела, которое мы все вместе делаем», – считает главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин.

 

Фото:   Юлия Рубцова  

Теги: Акценты В центре внимания Медицина Самара

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