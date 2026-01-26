Более 98,5 тысяч заявок жителей Самары выполнило социальное такси в 2025 году

По итогам 2025 года жители Самары более 98,5 тысяч раз воспользовались социальным такси. С помощью этой услуги участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ могут доехать до медучреждений, образовательных организаций, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. По инициативе главы города Самары Ивана Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало доступно сопровождение – по итогам года выполнено 79 таких заявок.



По данным департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары, услуга социального такси бесплатно предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам I группы, а также инвалидам I группы, которым необходимо проходить медицинские процедуры (гемодиализ) амбулаторно. Количество поездок ограничено месячным лимитом для каждой категории. Для инвалидов II группы, проходящих амбулаторный гемодиализ, в месяц предусмотрено 16 бесплатных поездок, а также 10 поездок по специальному тарифу (50% от стоимости). Также спецтариф предусмотрен для инвалидов II группы и для детей-инвалидов.



Заявки на социальное такси принимаются в рабочие дни (понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:18) не позднее, чем за 3 полных рабочих дня до даты поездки по телефону 8 (846) 250-03-50.