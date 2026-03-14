В ночь на 14 марта в Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА

В субботу, 14 марта, в Самарской области в 3 часа 30 минут ночи была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Об этом жителям региона сообщили в специальном приложении МЧС России.

Кроме того, гражданам настоятельно рекомендовали сохранять бдительность. В случае необходимости звонить по телефону экстренных служб 112.

14 марта, над Самарской областью в 3 часа 49 минут закрыли воздушное пространство.

Как сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Федорищев, в регионе был введен режим "КОВЕР", пишет ГТРК-Самара.