В США задержали двух девушек из Самары: они случайно заехали на территорию базы морской пехоты, когда искали McDonald's

В США задержали двух девушек из Самары. Они случайно заехали на территорию базы морской пехоты, когда искали ресторан McDonald's. Россиянкам грозит лишение свободы. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах, пишет «Газета.Ru».

В США арестовали двух россиянок Кристину и Наталью, которые случайно заехали на американскую военную базу «Кэмп-Пендлтон», когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's, сообщается в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушки решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор их привел на территорию военной базы морской пехоты, следует из опубликованной в сообществе информации.

«До «Макдака» оставалось пять километров. Девчонки доехали до стоянки боевой техники, где их тут же скрутили военные»,— выяснил подробности SHOT.

По информации Telegram-канала, путешественницы из Самары находятся под стражей уже около трех суток, их автомобиль помещен на штрафстоянку. Девушкам грозит лишение свободы до шести месяцев.

Организован сбор денег для девушек. Собранные средства направят на юридическую помощь, чтобы «помочь защитить их права и поддержать на протяжении процесса». По последней информации, пожертвования сделали более 50 человек на сумму свыше $3000 из необходимых $10 000 .

Фото: pxhere.com