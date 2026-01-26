Я нашел ошибку
Главные новости:
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
В США задержали двух девушек из Самары: они случайно заехали на территорию базы морской пехоты, когда искали McDonald's

326
Россиянкам грозит лишение свободы. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь.

В США задержали двух девушек из Самары. Они случайно заехали на территорию базы морской пехоты, когда искали ресторан McDonald's. Россиянкам грозит лишение свободы. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах, пишет «Газета.Ru».

В США арестовали двух россиянок Кристину и Наталью, которые случайно заехали на американскую военную базу «Кэмп-Пендлтон», когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's, сообщается в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушки решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор их привел на территорию военной базы морской пехоты, следует из опубликованной в сообществе информации.

«До «Макдака» оставалось пять километров. Девчонки доехали до стоянки боевой техники, где их тут же скрутили военные»,— выяснил подробности SHOT.

По информации Telegram-канала, путешественницы из Самары находятся под стражей уже около трех суток, их автомобиль помещен на штрафстоянку. Девушкам грозит лишение свободы до шести месяцев.

Организован сбор денег для девушек. Собранные средства направят на юридическую помощь, чтобы «помочь защитить их права и поддержать на протяжении процесса». По последней информации, пожертвования сделали более 50 человек на сумму свыше $3000  из необходимых $10 000 .

 

Фото:  pxhere.com

