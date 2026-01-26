Я нашел ошибку
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
В селе Старый Тукшум возведен новый ФАП для размещения подразделения Шигонской ЦРБ

185
Кроме того, в Шигонском районе в 2025 году возведены еще 4 ФАПА - в поселках Луговской и Подвалье, селах Климовка и Кяхта.

Модульное здание для размещения подразделения Шигонской центральной районной больницы построено за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Новый ФАП полностью соответствует современным требованиям, – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов, – Сейчас мы завершаем организационные процедуры и ожидаем поставки оборудования. Работать здесь будет фельдшер, который проживает в селе и уже много лет оказывает помощь жителям».

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:  минздрав СО

Медицина

