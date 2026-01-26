В селе Старый Тукшум возведен новый ФАП для размещения подразделения Шигонской ЦРБ

Модульное здание для размещения подразделения Шигонской центральной районной больницы построено за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Новый ФАП полностью соответствует современным требованиям, – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов, – Сейчас мы завершаем организационные процедуры и ожидаем поставки оборудования. Работать здесь будет фельдшер, который проживает в селе и уже много лет оказывает помощь жителям».

Кроме того, в Шигонском районе в 2025 году возведены еще 4 ФАПА - в поселках Луговской и Подвалье, селах Климовка и Кяхта.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО