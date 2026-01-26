«Сердце воина»: в территориальных кадровых центрах «Работа России» оказывают комплексную поддержку участникам СВО и их близким

В Самарской области на базе территориальных кадровых центров «Работа России» продолжают работу площадки комплексной поддержки участников СВО и их близких «Сердце воина».

По словам руководителякадрового центра г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский Ирины Павловой, в 2025 году почти 90% обратившихся участников спецоперации были трудоустроены, родственники защитников Отечества также активно обращаются по вопросам трудоустройства и переобучения, в том числе, в рамках национального проекта «Кадры».

«Что дает «Сердце воина»? Здесь получают психологическую поддержку, социальную адаптацию. Также третий год на базе территориального кадрового центра эффективно функционирует клуб «Работа для СВОих», здесь организовано взаимодействие со всеми нашими коллегами и социальными партнерами - заместителями глав города и района по работе с участниками СВО, социальными координаторами госфонда «Защитники Отечества» по Самарской области. Здесь мы помогаем, в том числе, заключить социальные контракты - это востребованная услуга. Вся помощь аккумулируется здесь, в одном месте», - прокомментировала Ирина Павлова.

Синергетический характер работы территориального кадрового центра «Работа России» и площадки «Сердце воина» отмечает и главный специалист по вопросам комплексной поддержки участников СВОи членов их семей администрации м.р. Похвистневский Любовь Захарчева: «Комплексная поддержка нашей приоритетной категории граждан в настоящее время актуальна как никогда. Работа площадки «Сердце воина» - своевременна, востребована, мы видим, что она удобна для жителей благодаря принципу единого окна».

Ветеран СВО Александр Трубин - профессиональный сварщик, работал на тольяттинском автогиганте, а также вахтами «на севере», вернулся к гражданской жизни весной 2025 года. «По возвращении со мной сразу начали работать специалисты кадрового центра - оказали психологическую помощь мне и моей супруге, провели профориентацию. Радует, что всю помощь я получил здесь - и встретили неравнодушно, и помогли вернуться к мирной жизни» - поделился Александр. В рамках программы «СВОе Дело», запущенной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, Александр Трубин планирует пройти бизнес-обучение и открыть свой бизнес, связанный со сварочными работами.

Узнать обо всех мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.

Фото: Минтруд Самарской области