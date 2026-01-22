С 23 по 27 января местами по региону ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов

«Дал поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности. Особое внимание – обеспечению бесперебойной работы систем ЖКХ, тепловым и электрическим сетям. В случае аварий – максимально оперативное реагирование.

Подрядные организации, отвечающие за содержание дорог, также переведены на усиленный режим работы.

Жителям необходимо соблюдать все правила использования электрических и отопительных приборов. Кроме того правильно планировать свое пребывание на открытом воздухе.

Всем хорошего завершения рабочей недели! Берегите себя», – написал Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Фото: pxhere.com