Я нашел ошибку
Главные новости:
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы.
Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов
22 января депутаты гордумы Чапаевска единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова.
Новым главой Чапаевска избран  Александра Краснов
22 января диетолог Кованова рассказала, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.
Диетолог-нутрициолог: сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья
Температура воздуха в Самаре 23 января: ночью -20, -22°С, днем -14, -16°С.
23 января в регионе без осадков, до -19°С
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов

83
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы.

С 23 по 27 января местами по региону ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов

«Дал поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности. Особое внимание – обеспечению бесперебойной работы систем ЖКХ, тепловым и электрическим сетям. В случае аварий – максимально оперативное реагирование.

Подрядные организации, отвечающие за содержание дорог, также переведены на усиленный режим работы.

Жителям необходимо соблюдать все правила использования электрических и отопительных приборов. Кроме того правильно планировать свое пребывание на открытом воздухе.

Всем хорошего завершения рабочей недели! Берегите себя», – написал Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
22 января 2026, 20:37
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев. Экология
146
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
12 января 2026, 17:57
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре. Общество
610
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.
06 января 2026, 11:39
В Самарской области полностью выполнен план лесовосстановления
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.     Экология
814
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
227
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
595
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
472
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
438
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
411
Весь список