Иван Носков: «Особое внимание сейчас уделяем проверке содержания территорий»

С начала года в адрес администрации города Самары поступило более 3 тысяч обращений через систему «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Все они отработаны профильными структурными подразделениями при содействии Центра управления регионом Самарской области. По ряду обращений организованы выезды на территории с участием заместителей главы города Самары и глав районных администраций.

Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин на прошлой неделе встретился с жителями домов №№ 3 и 5 по улице Аминева, которые обратились за помощью в заливке катка у себя во дворе. Ранее эти работы проводила управляющая организация.

Всю необходимую поддержку в заливке катка уже оказывает администрация Промышленного района.

Также в рамках рабочего объезда Михаил Малыхин встретился с жителями многоквартирного дома № 76 по улице Свободы. В 2019 году один из его подъездов пострадал в результате пожара.

По итогу встречи подъезд дома до 16 февраля приведут в порядок, а для безопасности жителям предложат установить домофон на входной двери. Актив дома высказал готовность оказать содействие своей управляющей компании в работе с соседями по взысканию долгов.

Фото: пресс-служба администрации Самары