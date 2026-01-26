Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?

66
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.

Решение Минспорта РФ открывает новые возможности для финансирования и развития единоборств в регионе. Это первый случай в истории области.

В Самарской области произошло событие, которое изменит будущее целого спортивного направления. Спортивная борьба официально включена в перечень базовых видов спорта региона. Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.

Это не просто формальность, а знаковое решение. Статус базового вида спорта — это государственное признание приоритетности и массовости, расширение возможностей федерального финансирования, новые перспективы для подготовки спортсменов высшего класса и их включения в центры спортивной подготовки.
Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, руководитель партпроекта «Выбор сильных» в регионе  Александр Живайкин назвал это решение историческим.

«Мы последовательно выполняли все критерии, и сегодня можно с уверенностью сказать: борьба в нашем регионе получила заслуженное признание на государственном уровне. Это заслуга тренеров, спортсменов, родителей, федераций и Министерства спорта», — отметил Живайкин.

Что изменится на практике? Новый статус станет драйвером развития не только спортивной борьбы, но и всех единоборств в рамках проекта «Выбор сильных».

По словам Александра Живайкина, новый статус открывает дополнительные возможности не только для спортивной борьбы, но и для комплексного развития единоборств в регионе: «Теперь у нас появляется больше инструментов для развития инфраструктуры, подготовки тренерских кадров и поддержки талантливых ребят».

Он также подчеркнул социальную значимость произошедшего: «Для детей и их родителей это уверенность в завтрашнем дне, для спортсменов — реальный путь в большой спорт, для региона — укрепление спортивной и нравственной основы молодёжи. Мы будем и дальше делать всё, чтобы Самарская область оставалась территорией сильных, целеустремлённых и достойных людей».

Федерация спортивной борьбы выражает благодарность всему спортивному сообществу за вклад в этот исторический результат, сообщил Живайкин.

Напомним, что на Всероссийском форуме партийного проекта «Выбор сильных», который прошёл в Москве, был отмечен успешный опыт реализации проекта в Самарской области. Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

