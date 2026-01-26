В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых

В исправительной колонии №10 УФСИН России по Самарской области состоялся турнир по шахматам в рамках культурно-досуговой работы с осуждёнными.

По итогам соревнований победители были награждены почётными грамотами, а все участники получили призы за активное участие и стремление к честной игре.

Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО