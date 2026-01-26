Я нашел ошибку
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых

39
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.

В исправительной колонии №10 УФСИН России по Самарской области состоялся турнир по шахматам в рамках культурно-досуговой работы с осуждёнными.

По итогам соревнований победители были награждены почётными грамотами, а все участники получили призы за активное участие и стремление к честной игре.

Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
26 января 2026, 15:39
26 января 2026, 15:39
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
На территории Самарской области в период с января по март будет реализована работа 9 отрядов, в состав которых войдут 226 человек.
9
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
26 января 2026, 15:27
26 января 2026, 15:27
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
30
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
26 января 2026, 14:58
26 января 2026, 14:58
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
65
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
Весь список