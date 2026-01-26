27 января в 12:00 кинотеатр «Художественный» приглашает на патриотический кинолекторий «БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ», приуроченный к празднованию Дня воинской славы, а также к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады (8 сентября 1941 - 27 января 1944) с показом одноимённого сборника анимационных короткометражных картин, основанных на реальных событиях. Главные герои историй - дети и подростки.

В программе:

- Показ одноименного анимационного сборника коротких фильмов;

- Интерактивная встреча с обсуждением истории блокады Ленинграда;

- Истории детей и подростков, чьи судьбы навсегда связаны с героическим сопротивлением ленинградцев.

Альманах мультипликационных короткометражек «БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ» (2026, Россия, 97 мин., 12+) представляет сборник из восьми новелл, основанных на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трагические реалии блокадного Ленинграда.

Приходите всей семьёй и узнайте больше о великом подвиге жителей блокадного Ленинграда!

Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте.

12+

Фото: минкульт СО