Я нашел ошибку
Главные новости:
С 16 по 20 февраля делегация Самары отправится с бизнес-миссией в Иркутск.
Самарские предприниматели примут участие в межрегиональной бизнес-миссии в Иркутске
26 января в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск.
Сегодня в Похвистневском районе горел гараж с автомобилем внутри
27 января кинотеатр приглашает на патриотический кинолекторий, приуроченный к празднованию Дня воинской славы, а также к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Кинотеатр «Художественный» приглашает на патриотический кинолекторий «БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ»
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кинотеатр «Художественный» приглашает на патриотический кинолекторий «БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ»

84
27 января кинотеатр приглашает на патриотический кинолекторий, приуроченный к празднованию Дня воинской славы, а также к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января в 12:00 кинотеатр «Художественный» приглашает на патриотический кинолекторий «БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ», приуроченный к празднованию Дня воинской славы, а также к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады (8 сентября 1941 - 27 января 1944) с показом одноимённого сборника анимационных короткометражных картин, основанных на реальных событиях. Главные герои историй - дети и подростки.

В программе:
- Показ одноименного анимационного сборника коротких фильмов;
- Интерактивная встреча с обсуждением истории блокады Ленинграда;
- Истории детей и подростков, чьи судьбы навсегда связаны с героическим сопротивлением ленинградцев.

Альманах мультипликационных короткометражек «БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ» (2026, Россия, 97 мин., 12+) представляет сборник из восьми новелл, основанных на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трагические реалии блокадного Ленинграда.

Приходите всей семьёй и узнайте больше о великом подвиге жителей блокадного Ленинграда!
Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте.

12+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
26 января 2026, 15:44
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения... Общество
71
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
26 января 2026, 15:39
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
На территории Самарской области в период с января по март будет реализована работа 9 отрядов, в состав которых войдут 226 человек. Общество
72
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
26 января 2026, 15:27
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года. Политика
81
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2868
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
519
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
666
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
572
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
614
Весь список