Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности

Житель Самары, во время ссоры с другим мужчиной, нанес тому один удар в область лица. Упав, потерпевший ударился головой о твердую поверхность пола. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы он скончался.

Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд признал жителя областной столицы виновным в причинении смерти по неосторожности и обязал выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому.

В рамках исполнительных производств судебными приставами Кировского района г. Самары в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны.

В результате моральный вред перед супругой и двумя детьми погибшего был взыскан в полном объеме.