Я нашел ошибку
Главные новости:
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
-1.48
EUR 88.79
-1.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности

67
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности

Житель Самары, во время ссоры с другим мужчиной, нанес тому один удар в область лица. Упав, потерпевший ударился головой о твердую поверхность пола. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы он скончался.
Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд признал жителя областной столицы виновным в причинении смерти по неосторожности и обязал выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому.
В рамках исполнительных производств судебными приставами Кировского района г. Самары в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны.
В результате моральный вред перед супругой и двумя детьми погибшего был взыскан в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Узнать об ограничении в праве выезда самарцы смогут через Полину
23 января 2026, 10:55
Узнать об ограничении в праве выезда самарцы смогут через Полину
В Центр телефонного обслуживания ФССП России на номер 8 800 303 0000 (звонок бесплатный) работает необычный сотрудник. Общество
153
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
22 января 2026, 11:20
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Происшествия
295
Сызранец ответит за незаконную ловлю рыбы
21 января 2026, 11:11
Сызранец ответит за незаконную ловлю рыбы
Рыбак выловил несколько десятков различных особей рыбы, используя при этом орудие массового истребления водных биологических ресурсов, а именно —... Происшествия
345
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
Весь список