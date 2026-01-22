В Самаре директор магазина украл деньги работодателя

Жительница Самарской области, являясь директором магазина, совершила хищение вверенных ей работодателем денежных средств. Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами Самарской области в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны, а также об обращении взыскания на имеющиеся на счетах денежные средства.

В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер уголовный штраф был взыскан в полном объеме.