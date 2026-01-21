Сызранец ответит за незаконную ловлю рыбы

Рыбак выловил несколько десятков различных особей рыбы, используя при этом орудие массового истребления водных биологических ресурсов, а именно — трехстенную сеть.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины.

В результате — уголовный штраф полностью погашен. Исполнительное производство окончено.