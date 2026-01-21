Я нашел ошибку
Сызранец ответит за незаконную ловлю рыбы

116
Сызранец ответит за незаконную ловлю рыбы

Рыбак выловил несколько десятков различных особей рыбы, используя при этом орудие массового истребления водных биологических ресурсов, а именно — трехстенную сеть.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.
В отделении судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины.
В результате — уголовный штраф полностью погашен. Исполнительное производство окончено.

