Сызранка присваивала себе денежные средства, которое клиенты платили за оказанные фирмой услуги

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка присваивала себе денежные средства, которое клиенты платили за оказанные фирмой услуги

207
Сызранка присваивала себе денежные средства, которое клиенты платили за оказанные фирмой услуги

Жительница г. Сызрани, являясь менеджером одной из организаций, пользовалась служебным положением и присваивала себе денежные средства, которое клиенты платили за оказанные фирмой услуги, похитив таким образом у своего работодателя сотни тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» и назначил уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами осужденная была предупреждена о возможности замены наказания на более строгое.
 Не желая менять условный срок на реальный, женщина перечислила на депозитный счет отделения всю сумму задолженности.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец угнал машину знакомого, в которой ехал пассажиром
06 марта 2026, 12:59
Тольяттинец угнал машину знакомого, в которой ехал пассажиром
Однако поездка оказалась недолгой и на светофоре он врезался в остановившийся на «красный» автомобиль. Происшествия
458
Житель Самарской области решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы
04 марта 2026, 12:57
Житель Самарской области решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы
При этом воруя их, он повредил конструкция строения. Суд признал жителя г. Октябрьска виновным в преступлении. Происшествия
678
Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку
03 марта 2026, 10:38
Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку
Дело в том, что соседский участок находился чуть выше ее собственного и грунт давил на смежный забор и пересыпался на участок истца. Общество
523
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
157
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
170
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
173
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
823
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
873
Весь список