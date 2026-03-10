Сызранка присваивала себе денежные средства, которое клиенты платили за оказанные фирмой услуги

Жительница г. Сызрани, являясь менеджером одной из организаций, пользовалась служебным положением и присваивала себе денежные средства, которое клиенты платили за оказанные фирмой услуги, похитив таким образом у своего работодателя сотни тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» и назначил уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами осужденная была предупреждена о возможности замены наказания на более строгое.

Не желая менять условный срок на реальный, женщина перечислила на депозитный счет отделения всю сумму задолженности.