Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово

Верховный суд России не удовлетворил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика, утвердив решение об изъятии компаний группы "Домодедово", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Верховный суд Российской Федерации постановил: кассационную жалобу Дмитрия Каменщика о признании недействительными (ничтожными) сделок в отношении отчуждения долей (акций) компаний, входящих в группу компаний "Домодедово", и применения последствий недействительности сделок оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме.

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к владельцу холдинга Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедово эрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово интегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".

9 февраля Международный аэропорт Шереметьево в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово. ООО "Перспектива" было признано победителем торгов по продаже аэропорта Домодедово, предложив цену в 66,1 млрд рублей.

В начале февраля Верховный суд вернул жалобу Дмитрия Каменщика заявителю из-за того, что представители бывшего владельца аэропорта приложили электронные копии судебных актов, не заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.