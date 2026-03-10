Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Самарской области ветеран СВО получает поддержку в «Сердце воина» и планирует открыть производство

161
в Самарской области ветеран СВО получает поддержку в «Сердце воина» и планирует открыть производство

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть центров психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. За прошлый год почти 600 участников специальной военной операции и членов их семей получили помощь специалистов. Одним из тех, кто уже воспользовался этой поддержкой, стал ветеран-разведчик Александр Данилов, который сегодня строит планы по открытию собственного производства для трудоустройства бойцов, вернувшихся с фронта.

Александр Данилов отправился в зону СВО в 2023 году. На тот момент ему было 55 лет, и первоначально возраст не позволял заключить контракт. «Я осознал, что пока мы бездействуем, там гибнут наши ребята, мирные люди. Не смог оставаться в стороне», — вспоминает ветеран.

Полтора года Александр служил в добровольческом отряде «Барс-11», дослужившись до командира группы разведки. За мужество и героизм боец удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Сегодня главная задача для ветерана — восстановиться и вернуться к полноценной мирной жизни. В этом ему помогают специалисты кабинета «Сердце воина». По словам бойца, здесь важна не столько профессиональная консультация, сколько возможность быть услышанным. «Иногда важно не столько получить совет, сколько просто поделиться тем, что лежит на душе. Психологи относятся непредвзято и оказывают реальную поддержку», — делится Александр Данилов.

У Александра Данилова уже есть четкое видение своего будущего. На личные сбережения он приобрел станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволяет обрабатывать металл и дерево. Ветеран намерен создать производство, где смогут трудиться вернувшиеся с фронта защитники, обеспечивая их рабочими местами и возможностью для новой самореализации.

Напомним, что в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева создана сеть из 54 кабинетов «Сердце воина». Они работают на базе центров социального обслуживания, семейных МФЦ и кадровых центров «Работа России», обеспечивая комплексный подход к реабилитации и интеграции ветеранов в мирную жизнь.

