В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов

В Самарской области планируется реализация двух масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства жилья. Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин сообщил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию отрасли.

Первый проект — "Самарское заречье". Он предполагает комплексную застройку территории площадью 114 га. Предлагаемые варианты развития: "Самара-сити", конный клуб, поле для гольфа, трек-автодром.

"Площадка первоначально 114 га, но в дальнейшем планируется увеличение до 270 га. Сейчас совместно с администрацией города ведём работу по формированию земельных участков. Одному девелоперу точно не будем все это отдавать. Правительство в данном случае само будет выступать как мастер-девелопер. Но предлагаем коллегам из строительной отрасли комплексно эту территорию посмотреть", — сказал Александр Фомин.

Второй проект — "Кряж". Он предусматривает комплексную застройку территории площадью 160 га в Волжском районе, около села Лопатино.

По словам врио министра, там предполагается строительство разноформатного жилья — ИЖС и многоквартирных домов высотой 9-10 этажей. Как и в случае с первым проектом, привлекать будут нескольких девелоперов, пишет Волга-Ньюс.