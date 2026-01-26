В Самаре обновят информационные таблички на остановках до 6 февраля

Жители Самары пожаловались на неудовлетворительное состояние информационной таблички на остановке «Киевская». Сообщения появились в комментариях под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во «ВКонтакте».

В ответ в министерстве транспорта Самарской области сообщили, что работа по размещению табличек с расписанием движения межмуниципального транспорта продолжается. В настоящее время разрабатываются макеты для последующей печати.

По данным Минтранса, новые информационные таблички планируется установить на всех остановках Самары, включая остановку «Киевская», до 6 февраля, пишет Самара-МК.