Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины

В Приволжском районе вступил в силу приговор преступнику, задержанному полицейскими за совершение грабежа в отношении 72-летней сельской жительницы.

Как сообщалось ранее, в Приволжском районе по подозрению в совершении хищения у 72-летней местной жительницы ювелирных украшений стоимостью 50 тысяч рублей, полицейские задержали безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя областного центра 1988 года рождения.

Задержанию подозреваемого предшествовала работа различных служб и подразделений ОМВД России по Приволжскому району. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия начались незамедлительно после поступления заявления от сына потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник приезжал в село к своей знакомой и после нападения спешно уехал.

В Самаре сотрудники уголовного розыска установили ломбард и изъяли похищенные ценности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места, где мог находиться злоумышленник, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» в отношении давшего признательные показания задержанного возбуждено уголовное дело, которое расследовано в установленные законом сроки и направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, для вынесения грабителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.