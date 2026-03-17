В Самарской области стартовала подготовка к ремонту более 115 км дорог по нацпроекту

В Самарской области началась активная подготовка к дорожному сезону 2025 года. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 115 километров автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Кроме того, запланированы работы на искусственных сооружениях, входящих в состав областных трасс.

Подрядные организации уже приступили к выполнению первоочередных задач. В настоящее время ведется диагностика и запуск асфальтобетонных заводов, проверяется техническая готовность дорожной техники. На объектах будущего ремонта специалисты обустраивают рабочие городки и организуют завоз инертных материалов — песка и щебня. Для обеспечения безопасности на период работ устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты.

Подготовительные работы развернуты на ряде ключевых объектов. В их числе — капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара — Оренбург» — Лопатино в Волжском районе и трассы «Кинель — Черкассы — Урал» — Захаркино в Сергиевском районе. Дорога к селу Лопатино обеспечивает транспортную связь с областным центром, а трасса в Сергиевском районе является единственным маршрутом, связывающим село Захаркино с районным центром и другими населенными пунктами. На этих объектах уже ведутся работы по ремонту водопропускных труб. Кроме того, подготовка началась на искусственных сооружениях региона.

Руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев отметил, что качественная подготовка к дорожному сезону во многом определяет соблюдение сроков и технологий производства работ. «От того, насколько своевременно подрядчики проверят технику, обеспечат запас материалов и обустроят места для размещения бригад, зависит, как быстро и ритмично пойдут основные работы после наступления устойчивых положительных температур. Мы держим этот этап на особом контроле. Рассчитываем, что заблаговременная готовность позволит подрядным организациям не только уложиться в контрактные сроки, но и завершить ремонт с опережением графика».

Согласно графикам производства работ, основной этап ремонта на большинстве объектов начнется с 1 апреля. После завершения подготовительных мероприятий и установления стабильных положительных температур подрядчики приступят к фрезерованию изношенного покрытия и укладке новых слоев асфальтобетона.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Проводимые работы направлены на системное улучшение состояния дорожной сети региона, повышение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения.